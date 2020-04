La APF suspende todas las Formativas del año 2020

En un comunicado emitido ayer, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) resolvió suspender todos los entrenamientos y competencias de las Formativas (inferiores) a nivel nacional por el periodo 2020. La APF explica que la medida forma parte “del compromiso con la prevención del contagio del Covid-19”. Las categorías contempladas en este comunicado son: La Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 23 (Reserva) de la División de Honor; y la cancelación de los certámenes de la temporada 2020 de las categorías Formativas de la División Intermedia, de la Primera B y la Primera C. Esta disposición se aplicará también a categorías Formativas del fútbol femenino y de playa, igualmente a las escuelas de fútbol agremiadas a la Cofefut. La suspensión trae cola (ver material inferior).