La APF otorgará G. 350 millones a los árbitros

En la reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió ayer en una reunión celebrada vía teleconferencia otorgar un adelanto de G. 350.000.000 a los árbitros de primera y de distintas categorías del fútbol, como: femenino, fútbol playa, futsal, La Asociación de árbitros encontrará la mejor forma de distribución de este recurso. Los árbitros hace muchísimo no están dirigiendo y pertenecen a un grupo económico vulnerable considerando que solo cobran viáticos por partidos que cobran.

Por otro lado, las categorías formativas podrían suspenderse en forma definitiva por lo que va de la temporada.

AMPLIARÁN CONTRATO CON TV. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en charla con Fútbol a lo Grande (1080AM). Consultado sobre el contrato de los derechos de televisación, expresó: “Mediante el Consejo Ejecutivo, los doce presidentes de clubes y la presidencia de la APF, hemos establecido la extensión con la empresa Tigo. Este no es el momento de negociar”.

Atendiendo que este año estaba prevista la revisión del contrato de televisación. Por su parte la empresa realizó las transferencias de forma adelantada para la distribución de pagos a los clubes.

Asimismo, habló de las dificultades monetarias de los clubes y la matriz del fútbol paraguayo: “Realmente en el fútbol, la FIFA tiene reservas así como la Conmebol ha creado un fondo de reservas por primera vez. Previendo situaciones como la que estamos viviendo. Por su parte APF, todavía no ha creado ese fondo de reserva. En los clubes sucede lo mismo y es sumamente complicado en circunstancias se vive del día a día o se vive adelantado. Yo no quiero hacer juicio de valor porque también estuve a la cabeza de un club y lo manejé de esa misma manera. Los gastos corrientes no son suplidos por los sponsors así como el pago por televisación, uno debe ser creativo para llevar adelante una institución”, destacó.