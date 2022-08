La APF admite grave error de los Benítez

No es la primera. En el torneo Apertura 2022, la Comisión Arbitral también vía video reconoció el no cobro de un penal por mano de Daniel Bocanegra de Libertad en el partido vs. Sol de América. Esto, pese a que el VAR llamó en ese momento al árbitro Alipio Colmán por una posible mano penal por posición antinatural del brazo de Bocanegra, pero el árbitro decidió no cobrar. Colmán luego fue sancionado unas fechas sin ser árbitro principal.