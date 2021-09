La APEF inicia torneo infantil con alegría

Con el partido entre Olimpia y Sol de América se inició ayer el torneo Estrellita, Sub 7 y Sub 8, organizado por la Academia Paraguaya de Escuelas de Fútbol (APEF).

En primera jornada se enfrentaron en Villa Elisa, Sol Villa Elisa 2 y Sport Sajonia como también Olimpia y Sol Quinta, ambos encuentros de Sub 8. Y de fondo se jugó el partido central de la jornada categoría Sub 7, entre Olimpia y Sol Quinta, con resultado de 6 a 2 a favor de Olimpia. En la Sub 7 se permite que integren el equipo a los niños de 6, e incluso 5 años.

Otras escuelas que integran el torneo son: 3 Boqueños, Nueva Estrella, San Lorenzo, Escuela D.F., 12 de Octubre SD y CF.

Los torneos se desarrollan con estricto cuidado sanitario, inspección médica y respetando el distanciamiento.