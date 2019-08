La ANDE defiende venta al Brasil y ventajas de acuerdo 2007 en Itaipú

Luis Valdez, nuevo director técnico de la hidroeléctrica, y Fabián Cáceres, encargado de despacho de la ANDE, lideraron las conversaciones en la víspera. El todavía gerente técnico de la ANDE manifestó que el anhelo es poder vender la energía paraguaya de la binacional al mercado brasileño, tal como planteaba el ítem 6 de las propuestas de la ANDE, el cual finalmente no se incluyó en el acta bilateral firmada el 24 de mayo, que ya fue anulada.

En ese sentido, de acuerdo con la Fiscalía que está investigando el acuerdo suscripto, la ANDE no puede comercializar la energía de Itaipú, pues el Tratado no lo permite. Indicó que el abogado José Miguel Rodríguez y Pedro Ferreira estaban negociando algo ilegítimo con la comercializadora Leros. Sin embargo, Cáceres enfatizó que el Tratado realmente no prohíbe la operación, y tanto Argentina como Brasil hacen la comercialización de todo su energético, por lo que se trata de una maniobra comercial.

“Es de público conocimiento que Argentina tiene convenio con Brasil, Uruguay tiene convenio con Brasil, hay compraventa entre ellos y Paraguay no tiene con Brasil, depende de una autorización del Ministerio de Energía. Nosotros creemos que si el Ministerio de Energía da alguna autorización, hay posibilidad de hacer esa venta. El Tratado habla de que el Brasil tiene que llevar todo el restante, hay opiniones jurídicas que dicen que sí se puede vender. También en el acta Lula-Lugo se acuerda en uno de sus puntos. Por ese lado es que nosotros interpretamos que había posibilidad”, remarcó.

Aclaró que obviamente las trabas existen y son temas que seguramente van a ser un desafío muy grande para superarlas.

ACUERDO DEL 2007

El ingeniero añadió que la posición de la estatal también es defender los puntos que se incorporaron en el acuerdo del 2007, firmado con Eletrobras e Itaipú. Ese documento otorgaba condiciones muy ventajosas para la ANDE en cuanto al acceso a la energía excedente y a la cesión de potencia que le hace Eletrobras, cuando los técnicos paraguayos así lo requieran. Vale recordar que el instrumento tiene vigencia hasta el 2023. Se cuestionó bastante que se haya firmado un nuevo pacto, que dejaba de lado estos beneficios.

“A partir de hoy ya comienzan las reuniones permanentes para comenzar a estudiar y evaluar las diversas propuestas, ya que vamos a tener que, posiblemente, en la brevedad, reunirnos con nuestros pares brasileños, tanto de la margen izquierda (Itaipú) como la Electrobras. Vamos a trabajar en forma conjunta para buscar que estemos bien, unidos, bien sólidos, de tal manera que en una eventual convocatoria de reunión nosotros ya tengamos todos los puntos bien analizados”, destacó Cáceres.