“La agonía continúa”, afirma la familia Denis

Beatriz Denis, vocera de la familia, aseguró que para la familia de los secuestrados “la agonía continúa”, a pesar del destaque que dieron las autoridades al procedimiento. “Teníamos la esperanza de que se pudiera encontrar algo, alguna anotación. Nos dijeron que, en principio, no hay nada relacionado a papá ni a los demás secuestrados. Nosotros no tenemos ningún resultado. Queremos que los tres secuestrados vuelvan, por lo tanto, para nosotros no hay resultados”, reveló la mujer.

Beatriz confirmó también que se reunió con las personas que están al frente de los procedimientos, pero que no tuvieron acceso a información relevante. “Nos informaron que sobre papá no hay nada en lo que se encontró. Que en principio, papá no estaba con las personas que encontraron en el lugar, que en lo que encontraron en ese lugar, en lo que incautaron, no hay nada en relación a papá”, detalló.

La hija del ex vicepresidente recalcó que la desesperación ya es constante en la familia, que vive días angustiosos, que cada vez se están haciendo más largos. “Estamos de nuevo sin nada, sin información, sin saber el paradero de papá, sin saber dónde lo tienen escondido, o si sigue con vida”, expresó.

La hija del hombre que fue privado de su libertad el pasado 9 de setiembre se volvió a dirigir a las autoridades del gobierno, a quienes pidió que no dejen de buscar a los secuestrados y que redoblen los esfuerzos para encontrarlos. JR