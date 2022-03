La actitud será primordial, tras la adversidad en Río

Aún con la derrota en la ida y la diferencia de dos goles a favor del cuadro brasileño, Olimpia no pierde la fe y está dispuesto a revertir peleando sin concesiones ante Fluminense que pese a ganar denotó falencias defensivas y que pueden ser aprovechadas por el equipo de Cáceres.

El partido del miércoles tiene características singulares y objetivos económicos primordiales que el Decano no se saca de la mente, avanzando a zona de grupos embolsará USD 3.000.000 por parte de la Conmebol, más su taquilla local que es fabulosa por la gran respuesta de su público. Es evidente que su rival de turno es más de lo que había enfrentado anteriormente como César Vallejo y Atlético Nacional. Lo ideal sería para el Franjeado practicismo y concentración desde la misma línea de salida. Habrá ausencias defensivas como son las de Salazar y Torres, y para ello, a primera vista ya están los reemplazantes, Otálvaro y Mateo Gamarra. Es aquí donde el DT debe poner mucha atención, en especial si se confirma a Luis Enrique en la delantera carioca. Tras el clásico de esta tarde e independientemente al resultado, Olimpia mantiene intacta sus chances en la Copa y lo que viene es más que gravitante, separando que una derrota lo mantiene en rango internacional por su presencia en la Sudamericana. Lo fundamental está atrás, el déficit pronunciado por el lado izquierdo ya no tiene disimulo y es ahí donde debe ajustar la tuerca. Es prudente que el planteamiento táctico deberá ser analizado minuciosamente considerando también el retorno de Paiva en el ataque, un oxígeno capital para llegar al gol. La confrontación será dirigida por Roberto Tobar de Chile, el uno de su país, y hablando del arbitraje recordemos que el propio Miguel Cardona, presidente franjeado, se quejó duramente de Facundo Tello por las permanentes amonestaciones a sus jugadores en Río. El horario de 21:30 resulta inapropiado para nuestro país; no obstante, a ello está demostrada la gran asistencia de los hinchas y que en esta ocasión podrá repetirse. Se viene el sorteo

Esta semana concluirán los últimos juegos de la Fase 3 y ya la Confederación estableció los bombos para el sorteo a cumplirse el 25 de marzo al mediodía. Los representantes paraguayos ya clasificados son Cerro y Libertad. El Ciclón va al 1 con Palmeiras, River, Boca, Flamengo, Nacional y Peñarol de Uruguay y Atlético Mineiro (en esta casilla están los mejores ubicados en el ránking, según estadísticas registradas hasta el 16 de diciembre de 2021).

En tanto, el Gumarelo va al 2 junto a Paranaense, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Velez. Aún falta completar el combo 4, que contempla Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza y queda por definirse Fluminense-Olimpia, Everton-Estudiantes, U. Católica (Ecu)-The Strongest y América Mineiro-Barcelona. La vuelta

El martes y jueves se conocerá a las escuadras nacionales que se meterán a la llave de la Sudamericana. General Caballero de Juan León Mallorquín dio un paso enorme al golear 3-0 a Sol en el primer encuentro. Por su parte, Guaireña marcó la diferencia del 1-0 ante Nacional también en el Defensores del Chaco. Una vez conocidos los calificados, formarán parte del sorteo de copas que como ya habíamos apuntado se realizará el próximo 25. Las revanchas serán dirigidas por Piero Maza pasado mañana y el jueves, José Argote de Venezuela entre guaireños y tricolores. Ambos cotejos se definen en Sajonia, a las 19:15.

Del exterior

Con el desánimo de la eliminación tempranera, el cuerpo técnico de la Selección Nacional ya conoce a los convocados del exterior para los choques ante Ecuador y Perú, respectivamente. Fueron citados Antony Silva, Gatito Fernández (vuelve luego de mucho tiempo) y Ángel González. Defensores: Gustavo Gómez, Robert Rojas, Júnior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Blas Riveros. Mediocampistas: Richard Sánchez, Andrés Cubas, José Florentín, Matías Villasanti, Óscar Romero, Matías Galarza (su primera convocatoria en mayores), Miguel Almirón y Jesús Medina. Delanteros: Ángel Romero y Sebastián Ferreira. Tras cumplirse esta fecha serán llamados los locales. La despedida de la Albirroja será el 24, en Ciudad del Este, ante Ecuador (el empate le alcanza a la visita) y posteriormente Perú en Lima. El desconsuelo fue total en estas eliminatorias y la frustración sigue vigente. Volveremos a ver el sorteo del Mundial sin Paraguay, asignado para el 1 de abril en la ciudad de Doha, Qatar.

En cuanto a la dirigencia de nuestro fútbol, Robert Harrison anunció que seguirá hasta diciembre aguardándose la asamblea programada en los primeros meses del próximo año. Dos de los candidatos Miguel Figueredo y Luis Pettengill fueron categóricos: objetivo uno y sin discusión: la Copa del Mundo del 2026. Las ausencias de Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en 2022 son justificativos más que razonables para pelear una plaza en la cita cumbre del fútbol, de la cual se borró Paraguay.