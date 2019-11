Kronawetter dice que reforma penal mantiene a víctimas atadas de mano

Los cambios al Código Procesal Penal que plantea la Comisión de Reforma Penal mantendrán a la víctima con un rol pasivo y como “la convidada de piedra” dentro del proceso judicial, según advirtió Enrique Kronawetter, jurista y coordinador general de dicha comisión.

“Acá el problema es que la víctima siempre fue convidada de piedra. ¿Por qué hay impunidad muchas veces? Porque la víctima no tiene recursos. La ciudadanía no puede participar de un proceso penal, no puede controlar y tampoco puede interiorizarse de lo que pasa en un proceso penal, muchas cosas está mirando de afuera y no sabe realmente qué intereses están en juego”, aseguró el abogado penalista.