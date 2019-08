Kattya también está a favor del proceso al vicepresidente

Indicó que hay causales con las evidencias presentadas del manejo de Velázquez en el acuerdo secreto de Itaipú, para que sea sometido a un juicio político. Agregó que Marito debe despegarse del segundo del Ejecutivo.

No obstante, indicó que no acompaña el juicio a Marito y se refirió como “circo” al escenario montado en los últimos días por las diferentes agrupaciones que hablaban de entablar el proceso.

Expresó que se trató de una interna colorada que llevó al retiro del juicio político después de que decían que se iba a llevar adelante.

Agregó que en el transcurso de los días seguramente saldrán a la luz los detalles de los acuerdos que se pudieron haber dado para desactivar la amenaza al Poder Ejecutivo.

Indicó que desde siempre supo que el juicio político no se iba a llevar adelante. “Fue la crónica de una muerte anunciada, porque uno sabe cuál es el comportamiento de la gente con la que estamos conviviendo”, indicó.

“Todo fue un apriete, un cháke que derivó en un trato kure que hicieron a espaldas de la ciudadanía”, aseveró.

“Ahora resulta que las minorías somos culpables, que las minorías somos vendidas, que las minorías recibimos dinero, cuando nosotros tenemos una conducta ética política y nuestro voto no va a ser utilizado por nadie”, dijo.

Arremetió contra el PLRA y Efraín Alegre, quien habló de la unidad de la oposición, pero nunca convocó a nadie.

“Si el Partido Liberal, por más grande que sea, no respeta intelectualmente a otros líderes, a mí no me van a tener formando parte de ningún circo. Yo no llegué a este lugar para alinearme como vela a nadie”, arremetió.

Indicó que la unidad se hace con base en una agenda y ahora no hay agenda. “Yo no voy a ir a hacer amén a Efraín. Si quiere un debate que llame y respete los liderazgos”, señaló la parlamentaria.

Se preguntó cuál es la agenda del día después y aseguró que la ciudadanía va a sufrir las consecuencias de un país paralizado.