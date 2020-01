Kattya alienta a salir a las calles para presionar aprobación de financiamiento

La diputada Kattya González (PEN) sostiene que la mayoría de los proyectos polémicos que están en manos de los parlamentarios no correrán si no hay acompañamiento por parte de la ciudadanía.

“Si la gente no entiende y si no sale a las calles y no hace acompañamientos, el sistema va a continuar”, remarcó.

Fue con relación al proyecto de control de financiamiento político, e incluyó en el paquete la jubilación vip de los parlamentarios y que siga en vigencia el Parlasur.

En cuanto a la fecha de la convocatoria a sesión extraordinaria, que quedó para el 4 de febrero, refirió que aparentemente los astros están alineados para el cuórum.

“Creo que si hay voluntad política siempre hay tiempo de modificar una normativa que sea más favorable a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias”, consideró.

Refirió que están tratando de acordar en medio de esta coyuntura entre mayorías y minorías dentro de un largo y dilatado receso parlamentario, y admitió que la prioridad es el financiamiento. En cuanto a la declaración jurada de bienes, alegó que es muy importante pero se puede seguir trabajando en el tema.

“El acceso a la declaración siempre va a estar pero vía orden judicial”, señaló.

“Estamos trabajando en el Frente Parlamentario Anticorrupción para que el testimonio se extienda y que más diputados puedan poner a disposición, sin ley inclusive, sus declaraciones juradas”, comentó la diputada.

Acotó que se tiene que desmontar una cultura pero que se han dado pasos importantes en la Cámara Baja y espera que continúe así.