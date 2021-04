Justo Rodríguez quiere desterrar al clan OGD en Luque

“Nosotros llevamos la bandera de la anticorrupción y hacemos frente al sistema”, expresó Rodríguez quien comentó que su oposición al ex senador le valió ser suspendido como miembro de la seccional y una denuncia ante el Tribunal de Conducta, a la que no se hizo lugar.

“Siempre me opuse a González Daher y su gavilla y en su momento yo no apoyé a Echeverría. Tras 5 años, muchos me dan la razón y abandonaron sus carpas para apostar por nuestro proyecto”, mencionó Rodríguez.

Señaló que “Echeverría tiene la solvencia económica para comprar la mayor cantidad del electorado posible, en cambio nosotros no, nosotros tratamos de generar conciencia en la gente”. “Hoy en día todo el mundo le crucifica al Partido Colorado y con justa razón. Está minado de mafiosos, corruptos, personas maliciosas, pero habemos hombres de bien dentro del partido y necesitamos hombres de bien”, resaltó.

Precisó que “hay que extirpar el cáncer y para eso se necesita generar conciencia en la población”.

El precandidato relató que hay un grupo de personas que se candidata por otra lista y que pertenece a la “misma escuela de González Daher”, incluso citó que el ex senador estaría financiando dichas candidaturas. “Nosotros estamos totalmente libres de este personaje. No fuimos ni vamos a ser manejados por este clan, estamos e contra. Queremos hacer frente al sistema y es lo que estamos haciendo”, resaltó.

Dijo que “el brazo fuerte de ellos es el dinero”.

“Nosotros no tenemos dinero y aunque tuviéramos, no compraríamos la voluntad de la gente. Esperamos el cambio porque esta pandemia desnudó grandes verdades y vemos que la gente se está despertando”, acotó.