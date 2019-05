Justicia cree que los Kirchner fueron "jefes" de una asociación delictiva

"Esta asociación delictiva funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados", se leyó al comienzo de la vista, celebrada en los Tribunales Federales de Buenos Aires, Argentina.

En la lectura de cargos se remarcó que en la causa se investiga la presunta "división de roles definidos y estratégicos" dentro y fuera de la estructura del Estado y sostenido "ininterrumpidamente" a lo largo más de 12 años, destinada a cometer "múltiples delitos" con el fin primero de "sustraer y luego apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

"La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández", se leyó.

Y como "organizadores" al ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel de Vido; el ex secretario de Obras Publicas José López –que no estuvo en el juicio por ser imputado colaborador de la Justicia en otra causa– y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Publica Carlos Santiago Kirchner –primo de Nestor–.

También el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y al "amigo personal y socio comercial" de los ex presidentes, Lázaro Báez, entre otros.

"Para lograr sustraer los fondos del Estado escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional. Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años", continuó la lectura.

De esta forma, se sostuvo una "maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez".

Apuntaron que, una vez transferidos los fondos a Lázaro Báez, inició la etapa en la que el dinero llegó a Néstor y Cristina, "pero esta vez ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de las propiedades", continuó.

Esas supuestas maniobras, de retorno del dinero a través del arrendamiento a Báez de inmuebles propiedad de los Kirchner, se investiga en otras causas.

En una sesión que se espera larga, Fernández se ubicó junto a su abogado Carlos Beraldi, en las filas traseras de la sala. En el banquillo, pero más adelante, se sientan también el resto de los imputados; y al final del todo, separados por un vidrio, asisten espectadores allegados a los encausados.

En diversos momentos del comienzo de la audiencia se pudo ver a la ex presidenta riendo junto a Beraldi y mirando el celular.

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Palliotti y el juicio tiene al Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera como partes acusadoras.