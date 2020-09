Juristas tienen opiniones divididas sobre el momento de la Justicia

Los doctores José Casañas Levy, Marcos Khön Gallardo y José González Macchi fueron entrevistados sobre el momento actual de la Justicia paraguaya. Solo el segundo señaló que no estaba de acuerdo en que era el peor y que había esperanzas.

José Casañas Levi refirió que “creo que desde el momento en que se produjo el cambio constitucional en el 92, hubo un periodo de mejora, un periodo nuevo de la constituyente después del golpe, de 6 o 7 años. Un mejoramiento sustancial de calidad de justicia. La selección de jueces era bastante exigente”.

“Después de eso, los factores políticos empezaron a copar los diferentes órganos, uno de ellos fue asignarles a los miembros de la Corte las diferentes circunscripciones, las que fueron usadas como feudos, donde ellos eligieron magistrados“, afirmó.

Casañas añadió que “no hubo mejoramiento de servicio. No hubo nunca un proceso de entrenamiento, y no hay un sistema de control de la gestión dentro del Poder Judicial, por lo que el nivel de la calidad que prestan es muy bajo. Hay errores de estudiantes de Derecho en los fallos, en las interpretaciones que dan”.

Remarcó que no existe el control exigido en la ley. “Un control sobre el sistema de Justicia. El servicio es malo porque el que debe controlar no lo hace. Más allá de algunos ministros, el sistema no ha mejorado. La calidad de prestación de servicio tanto del Ministerio Público y el Poder Judicial”.

Casañas afirmó también que en el caso del Ministerio Público es peor. “Es el órgano que debe llevar adelante la preparación de los juicios, los trabajos de investigaciones están lejos de serlo. Son investigaciones de gabinete. Pedidos de informes, oficios y terminan ahí“.

“Sus investigaciones no tienen sustento. Tampoco se observa que el sistema funciona. En el mundo ahora se da la investigación científica, pero nosotros no tenemos un trabajo conjunto de la policía científica y los fiscales”, aseguró Casañas.

“El tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, el manejo lamentable de la escena del crimen, la custodia de la evidencia, este comportamiento es algo que se repite todo el tiempo. Ahora se vio porque era muy evidente”, concluyó.

ESPERANZAS. Por su parte, el Dr. Marcos Khön Gallardo no estuvo de acuerdo. “Bajo ningún sentido. No comparto eso. Hemos pasado hace poco tiempo momentos más oscuros que el actual”, dijo sobre la Justicia paraguaya.

“Esta nueva Corte va a marcar en materia penal. Lo viene demostrando con algunos fallos. La instalación de nuevos ministros lleva un tiempo prudencial. Ahora que pasó un año se puede ver”, afirmó.

El jurista explicó que aún “siguen quedando muchísimos expedientes todavía pendientes de resolución de Cortes anteriores. Eso es un problema. La cantidad de resoluciones que están pendientes”, dijo el ex candidato a la Corte Suprema.

Con respecto al Ministerio Público, refirió que “la Fiscalía sí tiene más problemas en atención a su legitimidad. Desde el inicio la gente desconfió, dado su origen en la selección por cuestiones políticas, hasta hoy siguen inficionando. No logró despegarse de esta situación”. Esto último, con respecto a la fiscala general, Sandra Quiñónez.