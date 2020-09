Juristas coinciden en aplazar el papel que realiza hoy la Fiscalía

Los abogados y docentes Hugo Estigarribia (ex senador y constitucionalista) y Jorge Rolón Luna (ex juez electoral y ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) coincidieron en aplazar el papel que desempeña actualmente el Ministerio Público. Sucede que esta entidad estatal es precisamente la encargada esta semana de rendir cuentas de la lucha anticorrupción ante expertos de la OEA, en el marco de rondas donde la Fiscalía no permitió la participación de otras instituciones ni de órganos como el Frente Parlamentario contra la Corrupción.