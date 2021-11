Junta declara 1.300 funcionarios y asume que muchos son planilleros

Sin embargo, también existe la fuerte sospecha de que, como en cada mandato, estos despidos serán simplemente para volver a llenar los cupos prometidos durante la campaña electoral.

En la sede ya se observa además una gran cantidad de rostros nuevos. Actualmente son cerca de 160 funcionarios cuyos contratos culminan a finales de diciembre. Solo en la Junta Municipal de Asunción se destinan cerca de G. 5.200 millones para contratos y G. 80.000 millones entre nombrados y jornaleros, según el presidente del cuerpo legislativo, Luis Fernando Bernal.

OCIOSOS. Del total de 1.300 trabajadores (que equivaldrían a unos 54 funcionarios por cada concejal), el presidente indicó que se halló un importante porcentaje de personas que no cuentan con una función específica o solo aparecen para marcar. Dijo que se recaban datos para tener números finos sobre la cantidad de funcionarios que cumplen realmente funciones.

Bernal señaló que se crearán programas de atención y servicios para dar funciones a aquellos que no realizan una labor, pero no pueden ser desvinculados.

Sobre las desvinculaciones ante la falta de funciones, en lugar de crear, indicó que solo se puede prescindir de aquellos que son contratados mientras que los nombrados y jornaleros cuentan con una estabilidad laboral y contrato colectivo, por lo que no se pueden realizar despidos, a pesar de que no sean de utilidad para la institución y la ciudadanía.

“En algunos casos tenemos algunos funcionarios nombrados o jornaleros que, si bien no tienen una función específica, cumplen con la carga horaria, están en los pasillos no por una falta de capacidad, sino porque la Junta Municipal no le asigna una función”.

Sostuvo que en conjunto con la Intendencia se va a conversar para ver qué tipo de apoyo prestar. Esto atendiendo que mientras existe sobrepoblación en algunas áreas municipales en otras se necesita refuerzo. Citó por ejemplo al Departamento de Prevención contra Incendios, Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y Centros Municipales, donde se necesitan más funcionarios.

Salario. La Municipalidad de Asunción presentó en el presupuesto del 2022 un total de G. 674.550 millones para gasto en servicios personales, que abarcaba una ampliación de G. 21.930 millones.

Recientemente se aprobó además una adenda de otros G. 25.000 millones para aumento salarial y bonificaciones. Con lo que la ampliación en concepto de salarios es de G. 46.930 millones.



