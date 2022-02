Juicio a fiscala no retrocede por el caso Giuzzio, afirman

La mayoría coincide en que la alta funcionaria debe tener el mismo destino.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González señaló que una cosa no resta a la otra y que con esto cada actor podrá demostrar su nivel de compromiso. También mencionó que la salida más posible sería la presión ciudadana. “Los datos nuevos no invalidan ni neutralizan el trabajo realizado, solamente lo complementan. Que no se equivoquen los de uno y otro bando. Probablemente esta jugada deje en evidencia la falta de voluntad política para tomar medidas serias y sanear las instituciones”, resaltó.

Apuntó que el avance depende del oficialismo. “Esperemos coherencia de los sectores políticos y cerrar este capítulo en favor de la ciudadanía”, subrayó.

Por su parte, el diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez dijo que las acusaciones contra la fiscala existen y no fueron desacreditadas. “Así como anteriormente no acompañamos el juicio político a la fiscala general, hicimos lo propio con Giuzzio, en los dos casos era darles el espacio para que mejoren el rumbo y puedan llegar a los objetivos. Hoy estamos pidiendo juicio político a la fiscala y lo de Giuzzio es ver cómo sigue esta investigación y hacer lo que corresponda. Nosotros desde un principio dijimos que a Giuzzio le estaríamos pidiendo objetivos y plazos. El Ejecutivo hizo lo correcto y la Fiscalía debe investigar a Giuzzio, pero esto no desacredita las denuncias realizadas por el ex ministro”, sentenció.

El libelo acusatorio comenzó a firmarse pero su presentación se postergó por falta de votos. Las dudas están sobre el llanismo, que junto con el cartismo mantienen la defensa de Quiñónez.

Piden la salida de Sandra Quiñónez

Un sector de ciudadanos organizados realizaron ayer una caravana por la Costanera de Asunción para exigir la salida, vía juicio político o renuncia, de la fiscala Sandra Quiñónez. La movilización fue, en parte, dificultada por la propia Policía Nacional que cerró el paso a los manifestantes. La abogada María Esther Roa dijo que la democracia muere lentamente cada día que Quiñónez siga al frente del Ministerio Público.