Jueza de Central tratará el caso Hugo Javier, por facturas

Declararon inoficiosa la impugnación de la jueza Clara Ruiz Díaz contra el magistrado Otazú, quien la semana pasada se inhibió del caso, por una amistad con el abogado Martín Cabrera, defensor de José Félix Grau, uno de los imputados, por lo que la causa había pasada a Ruiz Díaz.

SOSPECHAS. En diciembre del 2020, González habría autorizado desembolsos de G. 5.105 millones para la fundación CIAP, la cual se debía encargar de construcción y pavimentación, sin embargo, se cree que fue irregular la adjudicación a la organización y que en realidad se tratarían “obras fantasmas”.

El actual gobernador de Central, Hugo Javier González, y otras 14 personas más entre funcionarios y ex funcionarios de Central y miembros de la CIAP, fueron procesadas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said.

El caso inició con la denuncia de la Secretaría Anticorrupción y la SET, por supuesto desvío millonario en la Gobernación de Central.

Los desembolsos hizo la Gobernación del Departamento Central con los Fondos Covid a la fundación.

CIAP primero no presentó en tiempo sus rendiciones ante la Contraloría, por lo que no podía haber recibido nuevos desembolsos, pese a eso, fueron las transferencias en cuatro cheques.

Según la imputación, la Fiscalía no descarta que se haya pagado dos veces por una misma obra. También tenían la modalidad de obligar a ciertos empleados que emitan facturas a nombre de la fundación, para que así puedan cobrar sus sueldos.