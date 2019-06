Juez rechaza recurso de González Daher

En el caso, la defensa, encabezada por la abogada Sara Parquet, había planteado un recurso de reposición en contra de la resolución que fijó la audiencia preliminar para el 10 de junio pasado.

Sostuvo que había varias cuestiones pendientes que no pudieron ser resueltas, con lo que no se podía llevar adelante la importante diligencia donde se decidiría si el ex senador va o no a juicio oral y público.

Sin embargo, en la audiencia de ayer, el juez entendió que ya no había cuestiones pendientes, y que lo que se había planteado debía ser resuelto en la audiencia preliminar.

Con ello, rechazó el recurso, pero concedió la apelación subsidiaria. En otras palabras, será el Tribunal de Apelación en lo Penal el que ahora deberá estudiar la resolución del juez, para que luego se haga la preliminar.