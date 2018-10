Juez que chatea en juicios es recusado

La recusación dice que Aguirre dijo a una de las peritos que “no le cree ni una palabra”. La víctima también alega que le faltó el respeto con las preguntas, en cuanto al tono y formulación.

El escrito también señala que aparentemente estuvo chateando con el abogado Juan Claudio Gaona, ex fiscal, y que tendría vínculos con el acusado, y que el magistrado no soltaba su teléfono. La víctima solicitó que se verifique esta situación, pero el juez decidió inhibirse y no responder por ello.

Recordemos que Aguirre fue denunciado por violencia por su ex esposa, quien la humilló en público cuando se presentó como candidato a ministro de la Corte.