Juez decreta prisión de altos jefes policiales por el Operativo Espada

El juez penal de turno, Rolando Duarte, resolvió ayer tras una audiencia de imposición de medidas que el comisario Cristino Ramón Aranda, ex director de Policía del Departamento de San Pedro, el oficial 1º Aldo Miguel Rodríguez Ruiz, ex jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el ex comisario de la 18ª de Santa Rosa del Aguaray, Darío Figueredo Montiel, guarden reclusión en la Agrupación Especializada.