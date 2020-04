“Juegan con necesidad de atletas”, dice Sasá

“Se juega con la necesidad del futbolista. En este tipo de decisiones, es difícil no cobrar 3 a 4 meses, a los que necesitan le tienen sobre la cornisa. Te plantean un pago parcial y se termina aceptando por la situación crítica económicamente”, manifestó sobre la consulta realizada por FALG, ante los planteamientos dirigenciales de pagos parciales por causa de la crisis generalizada.

“Tropezamos siempre con la misma piedra. Cada vez peor inclusive, esto no es nuevo, hace años que se viene manejando así en el fútbol paraguayo. Por ejemplo: De 400 jugadores de Primera, no tenemos la misma realidad monetaria. No participé de la reunión de la FAP, pero algo hay que hacer”, expresó ante las declaraciones realizadas por el presidente de los Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), Rogelio Delgado.