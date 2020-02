Juegan la 3ª etapa de playa

Está en marcha la tercera etapa de la Superliga de Fútbol de Playa. Los partidos se juegan en cancha del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la final será el domingo a las 10.00 en el estadio mundialista Arena Pynandi. A las 19.30 Garden Club Paraguayo vs. Cerro Porteño. Cancha 2, Sportivo Luqueño vs. Deportivo Luque. Desde las 20.30, en la cancha 1: Deportivo Sajonia vs. Casa España/Rubio Ñu. En la cancha 2, Coronel Romero/San Antonio vs. Deportivo Areguá.