Jóvenes de CDE logran admisión en prestigiosa universidad de EEUU

Hay que tener un objetivo claro, no desanimarse y dar todo de sí, coinciden en señalar los hermanos paraguayos Ernesto Nam (18) y Andrea Nam (20), como la fórmula que les permitió ser admitidos la semana pasada, con una beca completa, en la prestigiosa Universidad de Stanford, California, Estados Unidos.

Orgullosos de las enseñanzas recibidas de sus padres y de seguir los pasos del hermano mayor de la familia, Jorge Nam (23), que está a meses de concluir la carrera de Ciencias de Ingeniería Administrativa, con énfasis en finanzas y decisiones. “Cuando fuimos creciendo mis padres buscaron exponernos al mundo externo y creo que eso nos abrió la mente, que hay todo un mundo afuera del Paraguay”, relató Ernesto.

Dijo que les motiva el hecho de observar cómo otros países lograron superar los problemas que hoy tiene Paraguay. La meta es aportar un grano de arena para que ello ocurra.

Lograr esta hazaña requiere de disciplina y tener un objetivo definido. “Siempre digo dos cosas, primero que nada, la fuerza de voluntad es muy importante, es un proceso difícil, porque es solitario, vas a tener que hacer las cosas solo y más allá de lo que te pidan. Nadie va a estar diciéndote, hey, hace pues, dale pue. Si querés hacer, probá, somos jóvenes”.

OBJETIVO. Destacó la necesidad de tener un objetivo claro y eso aplica para lo que quieren estudiar en Paraguay como en el exterior. En ese sentido dijo que el país tiene muy buenas universidades. “Por qué yo quiero educarme, qué es lo que quiero hacer con esa educación, qué quiero recibir, porque van a ver momentos difíciles, van a venir los rechazos. A mi hermana y yo nos rechazaron dos veces y en esos momentos si no tenemos una perspectiva clara de lo que quieres, no vas a poder hacerlo”.

Sobre la carrera a seguir dijo que aún no tiene bien claro y en ese sentido destacó que la Universidad de Stanford le permite al estudiante explorar los primeros años, pero se inclina por las carreras relacionadas al emprendedurismo.

“Que básicamente significa resolver problemas en las sociedades, a mí me interesa mucho analizar lo que pasa en la sociedad y cómo crear soluciones a los diferentes problemas. También me interesa el desarrollo del sistema educativo. Hay muchos valores, mucho potencial que no se está aprovechando”.

Andrea, por su parte, dijo que se inclina también al área de educación y salud. La carrera a elegir está entra estas dos disciplinas, aseguró. “Ellos ofrecen allá una libertad y podés explorar más áreas y después decidir al segundo año. Hace unos días que ingresé. Fue una mezcla de emociones, feliz, agradecida y también lo veo como un nuevo desafío, un ambiente cultural y académico nuevo”.

DESAFÍO. Mencionó que se graduó en el colegio hace tres años y tuvo un lapso de tiempo de descanso, realizando diferentes actividades. “Creo que es una mezcla de felicidad, desafío y de temor por tener que irte, pero agradecida por todo. Hasta ahora, por todo este tema de la pandemia, nuestro plan es poder irnos en agosto, que es la época cuando se inician las clases”.

En tanto Jorge, el hermano mayor, expresó orgullo por sus hermanos. Relató que está en el cuarto año y último año de la carrera que eligió. La pandemia le obligó a tomar una pausa en los estudios. Comentó que está desarrollando varios proyectos relacionados a Paraguay. “Mi especialidad es la parte financiera, estamos viendo cómo contribuir en ese sector”.