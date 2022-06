Sportivo José Meza, campeón defensor, no falló y selló su clasificación a la segunda etapa en el torneo de la División Oro de fútbol de salón.

El elenco ñembyense se impuso a Nuestra Señora de la Asunción por 11 a 2 para asegurar su presencia en la siguiente instancia. En otros marcadores de la ronda, los resultados fueron: Independiente se impuso 3-2 Capiatá y Paso Medín aplastó 8-0 a San Alfonso. La ronda se completa mañana con los enfrentamientos: 29 de Setiembre vs. 12 de Junio en Sajonia, La Merced vs. Zavala Cué en José Meza y San Antonio vs. Cerro Corá en el Colegio Dora Giménez.