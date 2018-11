J.J. Zapag: “Son inútiles o delincuentes”

Se trata de un lugar de concentración, construido para los juveniles del club que provienen del interior o de Gran Asunción. Tiene capacidad para 70 jugadores, que tendrán ahí un cuidado integral.

Tras la inauguración, el actual presidente del club atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y se exaltó cuando fue consultado por la explicación realizada por el Departamento de Árbitros, sobre las jugadas discutidas del superclásico (2-2 ante Olimpia) por la fecha 17 del Clausura.

“No escuché la conferencia de (Amelio) Andino, pero me parece un cuento chino. Todos sabemos que fue offside y ya está (referente al gol de Néstor Camacho). Son inútiles o delincuentes. A mí no me sorprende nada, pero ya no hablemos de esto, ya no va a cambiar nada”, expresó el titular azulgrana.

“Estoy tan feliz y sano hoy, hablar de ese tema es contaminar mi corazón. Los abogados van a tratar eso, analicen lo que ellos hacen por el futuro, no hay futuro, no existe eso, sigamos disfrutando, porque esto es el presente. Todos sabemos que tenemos razón, pero mentes oscuras quieren justificar. Cerro seguirá peleando el campeonato”, agregó.

“Estamos enojados con la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol), hay que dejar de lado el rencor, pero cuando un club se siente traicionado, hay que decirlo. Robert Harrison no dejará de ser mi amigo, pero esto es una cuestión institucional, él defiende a la APF y yo a Cerro Porteño”, concluyó Zapag.