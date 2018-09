Jeffrey Sachs disertará el 19 en el BCP sobre el desarrollo

El citado economista realizó en el 2013 un estudio sobre el tratado de Itaipú, en el que había revelado que Paraguay había cancelado ya en el 2008 su deuda por los créditos tomados para la construcción de Itaipú y por tanto no debería seguir pagando a Brasil; es más, hasta podría reclamar la devolución de USD 5.300 millones.

En el análisis, Sachs evaluó que, solamente en 2012 Paraguay dejó de percibir USD 780 millones por su excedente energético en Itaipú cedido a Brasil, considerando su valor real, ya descontados todos los costos y los pagos recibidos en todo concepto.

En su momento, el investigador sugirió no esperar hasta el 2023 (año en que se vence el Anexo C del Tratado) para plantear una renegociación y convocar a organismos internacionales como la ONU y el Fondo Monetario Internacional para hacer una conciliación de cuentas transparentes de las cuatro décadas de historia de Itaipú.

Sachs es economista y PhD por la Universidad de Harvard. Actualmente, es director del Centro de Desarrollo Sustentable del Instituto de la Tierra, de la Universidad Columbia de Nueva York. Es autor de libros como The End of Poverty (2005) y Common Wealth: Economics for a Crowded Planet (2008).