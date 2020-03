Jefe militar aclara que no pueden cerrar los accesos a Curuguaty

El general Bernardo Bazán, comandante del Primer Cuerpo de Ejército con asiento en Curuguaty, dijo que no se puede proceder al cierre definitivo de los puntos de accesos a la ciudad, en virtud al decreto presidencial que claramente expresa varias excepciones.

Es que la municipalidad local, resolución Nº 601/20 mediante, dispuso el bloqueo total y control estricto de todos los puntos de accesos al casco urbano, prohibiendo el acceso y salida de las personas sin causa justificada. Igualmente, la prohibición de circular por las calles de la ciudad conforme excepciones establecidas en el art. 2 del decreto presidencial Nº 3478/20 del poder ejecutivo.

“No se puede, no se puede disponer el cierre total de la comunidad, es imposible; el decreto es muy claro, existen 18 excepciones” afirmó el alto jefe militar, al tiempo de asegurar que se debe otorgar el libre tránsito a los proveedores, autoridades, médicos, periodistas entre varias otras personas cuyas funciones son indispensables. “Por eso es que se recurre a la conciencia de cada uno, no vamos a tener capacidad de ir detrás de cada uno” afirmó. Por otra parte, el uniformado dijo que se realizan controles estrictos en el acceso a la ciudad, y propuso que en los casos puntuales en que las personas violen la medida preventiva de cuarentena se proceda a la aprehensión y procesamiento a través de la justicia. “Si vino del extranjero y no quiere quedarse en su casa, a esos debemos de detener” insistió.

Actualmente, una importante dotación de militares y policías se encuentran apostados frente al postal de acceso a la ciudad de Curuguaty, y en simultáneo, otros grupos realizan patrulla de rutina por el casco urbano. En primera instancia, con una campaña de concientización, y últimamente ya con algunos aprehendidos por la violación del decreto presidencial.

COMPRA DE VÍVERES. Las autoridades municipales debatieron las posibilidades para obtener fuentes de financiación. Mientras en la junta municipal, el edil Julio Colmán propone la utilización de los recursos provenientes en carácter de compensación por la pérdida de los siete Saltos del Guairá, monto que orilla los 1.000 millones de guaraníes, por medio de una reprogramación presupuestaria.

El jefe comunal Nelson Martínez, aclaró que tal recurso no se puede utilizar en otros fines, más que en infraestructuras. Ante el planteamiento para llamar a una sesión extraordinaria del cuerpo legislativo municipal, para estudiar una posible reprogramación presupuestaria, el jefe comunal lanzó un vídeo desmeritando a Colmán, y pidiendo que no se aproveche la crisis para hacer proselitismo. Martínez refirió que, para la utilización de los recursos de la compensación, que aún no se recibió este año, necesita la autorización previa de la cámara de diputados; es decir a través de la modificación de la ley. Los más golpeados son aquellos vendedores ambulantes y personas que se dedican a la venta.