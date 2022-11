Jay hace realidad la fantasía de ver a Michael Jackson

Ya desde ese inicio, el público se enganchó con la “fantasía colectiva” de que se trataba del mismísimo Michael, y le gritaban ese nombre, y se entusiasmaron cual si estuvieran en un concierto real del rey del pop, pero de momentos, también coreaban el nombre de Lenny, como señal de apoyo al trabajo escénico que estaba mostrando.

Y es justamente eso lo que evidenciaba la gran cantidad de asistentes (sala casi llena), entre ellos niños pequeños, jóvenes y adultos mayores, que en todo momento estuvieron atentos a los movimientos precisos del imitador.

Jay presentó movimientos, expresiones, gestos, incluso un tono de voz sumamente similar a los de Michael en cada canción del set list que recorrió Bad, Dangerous, History y un poco de This is It. Se escucharon temas como Jam, The Drill, Tey Don’t care about you, I just can’t stop loving you, esta última junto a Patricia Pacheco, una talentosa cantante que apoyó vocalmente. Ella también se sumó en Whos loving you y We are The World.

Jay cumplió lo que predijo en entrevistas anteriores al show, y tuvo una conexión con los presentes durante toda la velada, agradeciendo la presencia, y comentando que ese show es un homenaje, una oportunidad para todos de revivir lo que fue el talento y perfección en escenario ofrecidos siempre por Michael Jackson.

Lenny Jay puso todo su empeño en cada interpretación, y como él mismo lo dijo en nota con ÚH, requiere mucho entrenamiento estar dos horas en el escenario cantando y bailando tal como lo hacía Michael, y se notó esa dedicación suya, e incluso ofreció un plus al cantar a capela You are not alone, todo un desafío vocal luego de ofrecer agitadas coreografías toda la noche.

El outfit, el maquillaje y las coreografías fueron acertados, y Jay de esta forma rinde homenaje a Michael, y le demuestra el respeto a su música, su baile, al escenario en sí, al público, al que logró “hacer feliz” por esas dos horas, y hacerles sentir que estaban en un concierto de su ídolo.

El show se amenizó con coreografías dinámicas, apoyo técnico y visual, incluyendo efectos especiales (CO2/bombas blancas), participación de bailarines y músicos en vivo. El espectáculo cerró con temas fuertes, como Billie Jean, Beat it y Bad, pero fue con Thriller con el que más se disfrutó lo visual.



Ficha técnica

Show: This is Michael.

Staff: Voz principal de Lenny Jay, con apoyo vocal de Patricia Pacheco y Guido Spina (voz y teclados), y los bailarines Vadu Amed, Luis Gómez, David Mansilla, Ángeles Romantasa y Rocío Colechia.

Producción: Javier Fernández, Santiago Godoy y Ana Levinton.