Jara se despide con victoria

Se trató del último partido de Mario Jara como entrenador del Independiente ante de ir al Deportivo Capiatá, hoy será presentado Carlos Humberto Paredes en el Inde. Por su parte, Caaguazú sigue sin victorias en el torneo, es colero con dos puntos (dos empates y tres derrotas).

Estadio: Ricardo Gregor (local Independiente CG). Goles: 41' Nery Cardozo, 83' Aldo Paniagua y 92' Claudio Vargas (ICG); 76' Víctor Benítez y 94' Rolando Rolón, de penal (DC). Recaudación: G. 1.100.000 por 55 pagantes.

Hoy continúa la fecha con tres partidos: Sportivo Iteño, que recibe al líder 12 de Octubre de Itauguá, desde las 15.00; a la misma hora, Guaireña recibirá a Rubio Ñu en Villarrica y desde las 17.00, Trinidense juega ante 2 de Mayo, en juego televisado por Tigo Sports.

Más ascenso. Hoy se da inicio a la fecha 3 de la Primera B y Primera C, con ocho partidos, cinco en la B y tres en la C.

En la B, Martín Ledesma vs. Atlántida (10.00), Tacuary vs. 24 de Setiembre, Limpeño vs. Ameliano, Tembetary vs. 3 de Febrero RB y Hayes vs. Figari (estos desde las 15.00).

Por la C, Olimpia de Itá vs. 12 de Octubre de Santo Domingo, Gral. Caballero de Campo Grande vs. Humaitá y Oriental vs. Colonial (todos desde las 15.00).