Jara Saguier desliza negativa dirigencial para la Intermedia

Carlos Jara Saguier, experimentado entrenador de fútbol que hoy está al mando del plantel de Atyrá FC de la División Intermedia, confesó que hay una mayor parte de la plana dirigencial de la Intermedia que quiere que este año no haya competencia.

“En la reunión pasada de presidentes fueron seis equipos que deseaban que se juegue y los otros diez se opusieron, él (presidente de Atyrá) propuso que siga el fútbol”, confesó Jara Saguier en comunicación con Sueños de Primera por Radio Monumental 1080 AM.

El Bambino además aseguró que los contactos entre planteles y adiestradores de la divisional es constante, además de tener una misma línea de pensamiento, que la Intermedia 2020 se dispute con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir la expansión del coronavirus.

“No podemos suspender de ante mano el torneo, confío mucho que en setiembre estamos listos para jugar”, dijo el DT del equipo cordillerano.

CONTRADICCIÓN. Un punto que criticó Jara Saguier es la flexibilización del Gobierno Nacional en algunos aspectos y no en el fútbol profesional o semiprofesional.

“En el parque vas a encontrar más de 50 personas corriendo, y me pregunto, ¿por qué no en un campo de juego, en dos grupos de 10 guardando distancias y con todos los chequeos médicos?, cuando nos toque la oportunidad no nos va a tocar estar mal parados”, dijo el DT.

La reunión de este jueves del Comité Ejecutivo de la APF será un parámetro para saber si se impone una voluntad dirigencial de no jugar el torneo, o priman las ganas de los jugadores y cuerpos técnicos de la Intermedia.