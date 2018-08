Jara: “El enemigo lo tenemos en casa”

“Cuando ganamos no aparece, solo cuando se pierde sale y habla. Sé cómo se manejan este tipo de dirigentes, ahora se pone en duda nuestro trabajo, no hay respeto”, disparó Jara en la 1080 AM. También, señaló que Arévalo no está capacitado para manejar el club. “Si Rolando Safuán (vicepresidente) no estaba, esto no se podía sostener”, agregó.

Además, entre otras cosas, Jara reveló que él y su cuerpo técnico a veces tuvieron que pagar los gastos de hotel. “Él debe saber que este es un club profesional y que no se puede manejar como uno de barrio. Como presidente lo que debe hacer es dedicarse al club”, añadió.

“SOLO QUIERE PELEAR”. Por su parte, Arévalo indicó que está tranquilo por sus declaraciones y que su trato con el formoseño nunca fue bueno. “Tiene un carácter especial. Cualquier cosa y te desafía, quiere pelear y llegar a los puños, quiere hacerse del guapo con cualquiera”, expresó el titular albinegro, quien remarcó que “el 90% de la directiva quiere que Mario Jara se vaya”.