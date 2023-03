Jane Fonda: "JLo nunca me pidió disculpas"

Recientemente, fue invitada especial de The Drew Barrymore Show y durante una distendida conversación entre colegas que se admiran, salió a la luz el recuerdo de aquel extraño episodio protagonizado junto a Jennifer López en 2007. Oficialmente, se cuenta que las dos se tomaron muy en serio una escena y que a la diva del Bronx se le habría ido, literalmente, la mano (con anillo de compromiso incluido).

En la cinta titulada Una suegra de cuidado (Monster-in-Law. 2005), Jane Fonda interpretó a Viola Fields, la mamá autoritaria, controladora y sobreprotectora que no quiere saber nada con que su hijo Kevin (Michael Vartan) se case con Charlie (Jennifer López).

Durante la entrevista realizada por Barrymore, Fonda dejó en claro que lo que más recuerda de la filmación fue aquella escena en la cual literalmente, terminó marcándola de por vida.

Lo cierto es que Jane sintió tanto dolor, no solo físico sino también en el orgullo, porque López no le pidió disculpas. “Lo que me viene a la mente de inmediato, cuando pienso en aquel filme, es que tenemos una escena de bofetadas”, rememoró la estrella de Grace and Frankie. “La abofeteo, ella me abofetea, yo la abofeteo... Y bueno... Jennifer tenía un enorme anillo de diamantes, así que cuando me abofeteó una de las veces, me cortó la ceja”, rememoró luego. Y remató: “La verdad es que ella nunca se disculpó”.

Por su parte, en 2019, López se refirió a aquel incidente, y si bien no se disculpó por lo ocurrido, se justificó revelando que sentía muchísimo miedo por tener que golpear a su experimentada colega. “Tenía mucho miedo de golpear a Jane Fonda en la cara o lastimarla de alguna manera, de verdad”, dijo en una entrevista. Además, explicó: “Su personaje se parecía mucho a ella, y mi personaje en ese momento se parecía mucho a mí. (...) Le tenía tanto miedo y ella era tan valiente y decía: ‘Solo golpéame. No te preocupes por eso, va a estar bien’”.

Claramente, la cantante se tomó las palabras de Fonda muy en serio. “La escena cobró vida propia de una manera que nunca imaginamos”, indicó. Y recordó que las dos siguieron golpeándose hasta que una finalmente se detuvo, aunque no aclaró quién.

Fue tanta la tensión entre las dos protagonistas de la película que fue un secreto a voces desde que pisaron el set. Fonda reveló en una entrevista de 2015 que estará siempre agradecida a aquella película que significó, de alguna manera, su regreso triunfal al cine.

La actriz había abandonado su carrera cinematográfica en los años ochenta, porque ya no disfrutaba de su trabajo. “Si me siento mal conmigo misma, es difícil para mí ser creativa. Así que me fui de la industria por 15 años. Pero cuando recibí la propuesta, me dije: ‘Creo que puedo encontrar alegría en la actuación de nuevo’, así que regresé. Supongo que fue la única elección inteligente que tomé”.

“Pensé: ‘La gente vendrá a ver la película para ver a Jennifer López, pero redescubrirán a Fonda’. Y eso fue lo que sucedió”, presumió años atrás la experimentada actriz.