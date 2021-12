Iturbe: Playa reabre sus puertas con un evento artístico

Además, durante el acto se realizará la habilitación oficial de las nuevas lumínicas y se anuncia la presentación de una sorpresa para los turistas.

Los trabajos de reacondicionamiento consistieron en la ampliación de la arena para obtener más espacio, la colocación de un nuevo sistema de alumbrado para facilitar la estadía y la seguridad de las personas en el lugar en horario nocturno, además de señalizaciones y arreglo del puente que une Vallepe con Iturbe.

Susana Raquel Núñez Takashima, primera dama del Municipio de Iturbe y organizadora de la fiesta de reinauguración, manifestó a Última Hora que una comisión local se encarga de la venta de comidas y bebidas en el lugar, con unas 26 casillas habilitadas por la Municipalidad cada fin de semana.

Dijo, además, que alrededor de la playa se puede acampar de manera gratuita y que también están habilitados varios espacios para hacer asado y compartir en familia.

Según Núñez Takashima, lo recaudado en fechas anteriores se invirtió en la compra de un electrocardiógrafo, cubiertas para una ambulancia de un puesto de salud de la compañía Capitán Brizuela de Iturbe y acondicionadores de aire para el Centro de Salud.

Así también, se costeó una Unidad de Salud Familiar que funciona en la Casa Parroquial, además de la reparación de un carro hidrante de los bomberos voluntarios que estaba descompuesto desde hace años, entre otros.

Próximamente, serán beneficiadas con la suma de dinero que ingrese de las entradas otras instituciones públicas que se encuentran en el distrito, entre ellas una comisaría de la zona.

La playa de Iturbe es una de las más conocidas de la zona, la cual tiene una gran capacidad para recibir a visitantes de todo el país. Asimismo, cuenta con espacios verdes, arena y las aguas del río Tebicuary.

La entrada a la playa es de G. 10.000 por automóvil y G. 5.000 por motocicleta. No obstante, desde el lugar informaron que no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas con botellas, ni la presencia de vendedores ambulantes que no estén autorizados por la Municipalidad de Iturbe.