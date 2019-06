Itaipú y Yacyretá ven imposible subsidiar el programa Ñane Energía

El programa Ñane Energía establece que Itaipú y Yacyretá deberán entregar USD 150 millones anuales de sus fondos sociales a la ANDE, para poder sostener la reducción de las tarifas a favor de los consumidores. Tanto Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY, y José Alderete, director de Itaipú, manifestaron que la puesta en práctica de la ley es imposible, ya que no hay recursos asegurados para ese propósito. Duarte Frutos explicó que los gastos de responsabilidad social y ambiental no están definidos en el Tratado de Yacyretá, y los recursos para inversión social son incluidos en los costos de explotación y no corresponden a ingresos fiscales ni montos permanentes para cada país.