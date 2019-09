Itaipú publicará sus llamados en el sitio de Contrataciones

Añadió que no se trata de una simple firma de documentos, sino que ya tiene un resultado específico, dentro del portal y esto va a ir evolucionando con el correr de los días.

“Ya están trabajando nuestros técnicos, nuestros informáticos, en poder tener un web service poderoso que permita poder observar e interactuar con el sistema, e ir enriqueciendo no solamente la transparencia, sino también la oportunidad que tienen las diferentes empresas a nivel nacional, de ir cotizando esos productos e ir participando en igualdad de condiciones”, destacó Domínguez.

Se estima que la nueva interfaz sobre las informaciones de adquisiciones de la represa esté disponible dentro de un mes para el acceso de cualquier internauta.

NO HABRÁ PROTESTAS. Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, valoró la predisposición de Itaipú para dar a conocer sus procesos, pese a que la hidroeléctrica no está regida por la Ley 2051 de Contrataciones. En ese sentido, aclaró que las empresas u oferentes no podrán protestar ante la DNCP, dado que la institución a su cargo no controlará e intervendrá en los llamados, a diferencia de lo que sucede con otros entes.

No obstante, aseguró que el acuerdo permitirá generar nuevas oportunidades para la gestión pública y para la transparencia, por lo que redunda positivamente en la ciudadanía.

“El convenio prevé la posibilidad de cruzar información siempre y cuando este autorizada por cada uno de los proveedores, de los casi 30.000 proveedores, que ambas bases de datos tienen en forma conjunta. Esto enriquecerá enormemente el mercado de las compras públicas”, enfatizó.



Acuerdo se firmó primero con Vox

La DNCP y la telefónica Vox firmaron un idéntico acuerdo, el viernes pasado, con el fin de que la operadora publique los detalles de sus licitaciones en el portal de Contrataciones Públicas. Vale recordar que, pese a ser propiedad de Copaco, Vox no está alcanzada por la Ley 2051 de Contrataciones. Justamente, el no alcance de la legislación había generado un amplio debate años atrás.

Pablo Seitz explicó que Vox es una Sociedad Anónima, cuya propiedad es de Copaco y esta última es del Estado. Sin embargo, jurídicamente no se transmite la propiedad de una sociedad, destacó.

“Constitucionalmente pueden discutir lo que quieren sobre Vox, pero mientras tanto lo que hacemos es ya darle una publicidad, con el mismo nivel de detalles que se da en una licitación pública nacional, a sus compras y que tenga el mismo nivel de transparencia”, enfatizó.

Añadió que se puede aprender mucho del mundo de las telecomunicaciones de cómo se maneja una empresa privada en el mercado. Por ende, apuntó que esta es la oportunidad de mejorar la gestión pública y de incorporación de conocimientos.