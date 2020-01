Itaipú: “Negociadores del Anexo C deben ser honestos y patriotas”

Mientras el Gobierno aún analiza quiénes serán los negociadores directos del Anexo C del Tratado de Itaipú, analistas sostienen que además de manejar los aspectos técnicos que se discutirán, las personas elegidas también deben ser patriotas para representar al Paraguay.

Para el ex consejero de Yacyretá, Ramón Montanía, los negociadores deben tener un amplio conocimiento técnico, pero también tiene en cuenta otros aspectos que juegan un papel importante en las discusiones con el Brasil. En ese sentido mencionó el patriotismo, ya que los elegidos deben poner en primer lugar los intereses del país para lograr lo que legalmente le corresponde de la hidroeléctrica.

“Lo ideal sería que los negociadores tengan experiencias y honestidad comprobada, que inspiren confianza en la ciudadanía. El acompañamiento y el apoyo de la ciudadanía serán fundamental”, expresó el experto.

Para lograr este acompañamiento social será necesario mantener informada a la opinión pública de los avances en la negociación, agregó.

En la misma línea, el especialista energético, Hugo Lesme, remarcó la necesidad de tener una destacada trayectoria profesional, además de honorabilidad y honestidad. “Que su actuación no este condicionada en pos de beneficios particulares propios o de grupos/círculos de poder de gobierno de turno”, advirtió.

La ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, coincide con la cualidad de honestidad de los representantes del equipo y “que no sean sobornables”. Considera que no necesariamente deben ser técnicos, pero sí comprender con ayuda de asesores lo que se está negociando. A su parecer, pesa mucho la capacidad política en el momento y por sobretodo la valentía.

“Es muy importante que los negociadores se pongan la camiseta paraguaya”, agregó.

A estas recomendaciones se suma que los negociadores deben tener necesariamente el apoyo del Gobierno y de la ciudadanía para que no les tiemble el pulso al momento de discutir con los brasileños, quienes también defenderán su posición.

Al respecto, la ex viceministra teme de la actitud del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien calificó de entreguista.

Equipo. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no nombró a los cuatro negociadores, pero tendrán representación la Cancillería Nacional, del Gabinete Civil de la Presidencia, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Administración Nacional de Electricidad.

En 15 días estarán los nombres para la revisión

El Poder Ejecutivo dará a conocer dentro de 15 a 20 días los nombres de las personas que integran el equipo para acompañar el proceso de la revisión del Tratado de Itaipú. Habrá más técnicos en el asesoramiento.

El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, retrucó las críticas realizadas por especialistas del sector energético. Aseguró que no existe doble agenda o secretismo y rechazó que haya improvisación en las negociaciones que se emprenderán para establecer las bases para la renegociación.

“No hay ninguna improvisación. Me asusta cuando de un lado hablan expertos y las opiniones emiten son tan superficiales”, aseveró Villamayor. Consideró que se hacen muchas críticas que no aportan a lo que hay que hacer. Mencionó que Paraguay conforma un equipo negociador y se impugna. “Veo que toda la crítica no aporta una idea de lo que hay que hacer y confunde los términos”, retrucó.

Algunos críticos destacaron que Brasil conformó un equipo compuesto por estrategas militares. En ese sentido, el jefe de Gabinete se preguntó si todos los negociadores paraguayos deben ser militares.

En el 2023 habrá un proceso de revisión y la renegociación no tiene fecha. ”Tenemos que saber dónde queremos llegar y dónde iniciar el proceso. Gran parte de lo que se dice que tiene que ser revisado está en el Anexo A y no en el C”, aseveró el jefe del Gabinete civil.