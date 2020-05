Islas prioriza libertad en cancha

“Estoy de acuerdo con los jugadores que están en el banco y el cuerpo técnico que usen tapabocas, estaría bueno que solo el entrenador no use el tapabocas. Cuanto menos alcanzapelotas esten en la cancha, mejor. Las cosas que se puedan evitar, hay que hacerlas. En lo esencial del fútbol dejarlo y que el jugador lo pueda vivir de forma natural en la cancha”, apreció Islas en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

“Todo esto es un avance para el futuro. Esto es una prueba para evolucionar en cuanto a los protocolo (por los partidos de la Bundesliga)”, agregó el entrenador solense.

Por último, el DT pidió que se tenga un buen tiempo de reacondicionamiento físico antes del reinicio del torneo.