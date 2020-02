Islas, identificado con el Danzarín

“Mi vida es fútbol y como entrenador uno se va potenciando siempre. Me identifico mucho con Sol por la calidad de dirigentes que tiene y su presidente, de lo primero que nos pusimos a hablar fue de fútbol, y la parte económica pasó a un segundo plano”, expuso el estratega que tendrá su primera experiencia en el fútbol paraguayo. Analizando al plantel, Islas refirió: “Estoy conforme con el plantel, soy honesto y no me gustó lo expuesto ante Cerro, pero eso ya pasó, hay un buen plantel que está pasando por una situación incómoda, pero con trabajo se va a ir acomodando como pretendo, en estos días me han respondido excelentemente”.

Elogió al club porque “está ordenado y prolijo y eso me da mucha tranquilidad”. Remarcó la tendencia del torneo tras las primeras tres fechas, el afamado ex arquero apuntó: “Hay 2 o 3 equipos en el fútbol paraguayo que tienen una estructura importante y Sol de América es un equipo que le puede dar pelea si trabajamos inteligentemente a partir de ahora”.