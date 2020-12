Isabel Allende: Veo el futuro con optimismo

A sus 78 años señaló que en todos sus libros hay amor, muerte, coraje, violencia, lealtad, de búsqueda de la justica, mujeres fuertes y padres ausentes.

Reveló que su primer libro La Casa de los Espíritus nació de la nostalgia por los recuerdos de su familia que se iban borrando de la mente tras haber vivido en el exilio.

“Empecé a escribir cuando tenía 39 años y se publicó cuando ya tenía 40, así que fue un comienzo tardío. Antes de eso, por qué no empecé a escribir antes, porque no había modelos de escritoras cuando yo estaba joven. El boom de la escritura latinoamericana fue un fenómeno puramente masculino. No había un solo nombre femenino”, indicó.

Nota relacionada: Isabel Allende asegura que está "en el umbral de otra etapa emocional y física"

En una charla amena, reconoció que fue casi por casualidad que empezó a escribir y fue gracias a los años de maduración, de acumular vivencias, historias y experiencias.

“Estaba muy frustrada, en el exilio, en 1973. Fui acumulando una nostalgia tremenda, y empecé a sumar historias que contar, sobre todo historias de mi familia”, contó.

Isabel Allende.mpeg Entrevista a Isabell Allende. Audio: Monumental 1080

Sobre su secreto para dar vida a tantos personajes y contar historias que envolvieron y siguen conquistando a millones de lectores en el mundo, dijo que se debe a que la ficción es parte de su vida, y que la ficción que escribe está plantada en algo real.

"Los personajes muchas veces son sacados de la realidad, si no son, por lo menos me inspiro en modelos humanos. Los personajes rara vez son salidos de mi imaginación. Empiezo contando una historia y van apareciendo los personajes a medida que los necesito, pero cuando pienso en el personaje, pienso en alguien que conozco, que se parece”, señaló.

También puede leer: Isabel Allende califica a Trump de "imbécil" por negar cambio climático

Agregó que alguna vez quiso escribir historias de amor, pero no lo logró ya que “lo que yo escribo tiene un fundamento real, casi no puedo separar lo que escribo de lo que es la realidad de la ficción”.

Feminista desde jardín de infantes

La escritora no pudo dejar de hablar de su pasión por el feminismo, de hecho así surgió Mujeres del Alma Mía sin siquiera pensar en escribir un libro, inspirado en una conferencia de mujeres en México. Allende describió el libro como una memoria y una conversación.

“La idea no fue mía en realidad, pasaba unos años atrás en un discurso de mujeres en ciudad de México y fue un fenómeno viral, entonces la editorial en España Plaza & Janes sugirió hacer un librito con eso”, comentó.

Sin embargo, eso no le pareció suficiente ya que aquel contexto se habían levantado protestas y movilizaciones feministas en el mundo, por lo que tuvo que agregar más texto a aquel material.

Lea más en: Isabel Allende reflexiona sobre el feminismo en Mujeres del alma mía

“Me puse a pensar en mi trayectoria como mujer, como feminista y lo que yo he visto desde que era chica hasta ahora. Y eso es el libro: una memoria, junto con una conversación. No tiene nada académico”, expresó.

Dijo que su conexión con el feminismo fue en la década de 1940 cuando la palabra no se utilizaba en su país conservador y fuertemente influenciado por la Iglesia Católica.

“El mundo va en curva ascendente”

"¿Cuándo el mundo ha estado diferente? ¿Cuándo ha habido un periodo en la historia en la que no ha habido gente desplazada, violencia, sin guerras, muertes, fachismo?", reflexionó.

Sin embargo, la escritora mencionó que a pesar de ello ha visto una vida evolucionando. "En los años de mi vida he visto el progreso, el mundo va una curva ascendente. Hoy tenemos más conocimiento y estamos más unidos globalmente, por eso nos parece todo tan terrible, pero es siempre optimista el futuro", alentó.

Agregó que en medio de la pandemia el mundo se dio cuenta de que es una gran familia en un planeta frágil y vulnerable.

"La perspectiva de mis años es optimista", dijo. Pero también reconoció en el caso de las mujeres hay una lucha constante en contra de sus derechos, y que en la actualidad esto se sabe.

También le puede interesar: Isabel Allende: "La mujer chilena se está empoderando"

"Ahora las mujeres hablamos de que hay una guerra constante contra las mujeres. Vivimos en un sistema que con la mujer es sumamente injusto. Además, los hombres han sido muy hábiles en pintar a las feministas como mujeres horribles, peludas, que la han declarado la guerra", añadió.

No obstante, aseguró que cree que el mundo en el que van a vivir sus nietos y bisnietos va a ser mucho mejor del mundo en el que ella nació.

Al final, la escritora chilena habló de replantearnos una "nueva normalidad", con un mundo más justo e inclusivo.