IRP: Saldos no aplicados

PREGUNTAS: Soy contribuyente del impuesto a la renta personal (IRP), Prestación de Servicios. Mi contador ha realizado las liquidaciones correspondientes al periodo 2020, resultando un pago al fisco de G. 175.000.000 en total. Por otra parte, me comenta que en la Visión Integral de Marangatú consta un saldo en la Obligación 121-IRP; Tipo de Cuenta: 90- Pagos no Aplicados de G 160.000.000 a mi favor. En su Consultorio anterior hablaron de la Resolución 81/2021, donde la SET ha dispuesto el traslado de saldos a favor del contribuyente del Iracis e Iragro al impuesto a la renta empresarial. Eso aparentemente no es así con respecto a los créditos del IRP, que se encuentran como saldos a favor en la cuenta corriente, saldos que han surgido de una situación generada por la SET, en la época de la viceministra Marta González. En ese entonces nos obligaron a rectificar nuestras declaraciones juradas y pagar impuestos y multas, por una mala interpretación de la deducibilidad de las inversiones realizadas en compras de acciones, situación que luego fue revertida por la misma institución, generando este crédito.