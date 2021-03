IPS, sin tercerización de UTI y con camas ocupadas al 100%

Entre todos los servicios tercerizados que tiene el Instituto de Previsión Social (IPS), que va desde limpieza, seguridad y diagnóstico por imágenes, no dispone de camas en el sector privado para las derivaciones en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en plena pandemia. En el marco de un sistema integrado con el Ministerio de Salud Pública (MSP), deriva pacientes al privado, un costo que asume el sector público, no el seguro social. “IPS no tiene tercerizadas camas de UTI. El sistema integrado dispuso que para eso se encargaría SEME y van a los sanatorios privados bajo la cobertura del MSP. En este momento tenemos 58 asegurados en esa modalidad”, dijo el doctor Jorge Batista, gerente de Salud. Ingavi, el Geriátrico y el de Este están al 100% de ocupación de camas en Clínica Médica y en UTI en medio de una segunda ola de la pandemia. Los asegurados ante esta situación optan por ir al sector privado y asumir los costos con rifas.