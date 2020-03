IPS suspende servicios en residencia geriátrica y pide retirar a adultos

Los adultos mayores son un grupo vulnerable ante el coronavirus (Covid-19), por ello el Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (Cream) del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado en San Bernardino, decidió suspender temporalmente el servicio y atención para los residentes permanentes y temporales; entre ellos jubilados, pensionados y asegurados.

Tras la medida sanitaria de cierre, el IPS solicitó a los familiares que pasen a retirar a las personas de la tercera edad de la residencia de San Bernardino para evitar aglomeraciones y que el cuidado se realice en la casa de manera aislada para evitar el contagio del nuevo coronavirus. El cierre es por tiempo indefinido. Un total de 90 residentes usufrutuaban los servicios del Cream con jornadas lúdicas, ejercicio bajo el agua y otros servicios. Tras el pedido a las familias, queda un grupo de personas que aún aguardan volver a sus hogares. Mientras, otros aún no pasaron a buscar a sus familiares. La titular de la Dirección de Medicina Preventiva y Programas de Salud, la doctora Lourdes Giménez, señaló que se considera que es mejor que las personas de la tercera edad queden aisladas en sus hogares y bajo el cuidado de los familiares, para evitar el contagio del coronavirus. “Estamos haciendo un llamado a los familiares que puedan retirar a sus parientes. Hay gente que no se ha ido, están con nosotros”, explicó. La doctora Giménez desmintió la información que corre por redes sociales de un supuesto caso detectado de Covid-19 en la residencia geriátrica de la previsional. Comentó que hay familias que se oponen al retiro de las personas de la tercera edad alegando que no podrán cuidarlos en su domicilio. Teniendo en cuenta que aún hay residentes, el personal de salud pasará por una serie de controles sanitarios, mediante un sistema de vigilancia para poder ingresar a trabajar en el Cream para el cuidado del adulto mayor, como medida ante la pandemia.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD