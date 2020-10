IPS sin stock de guantes en plena pandemia de coronavirus

El pedido a los enfermos renales se realizó mediante un audio enviado a un grupo de WhatsApp por parte de un personal de blanco del Servicio de Nefrología. “Vamos a necesitar que cada paciente en lo posible tenga una cajita de guantes de procedimientos en su bolso para poder proveerle al licenciado que le va a atender”.

En el audio, la vocera incluso insta a vender bidones y cartones que se desechan en el servicio como una manera para comprar los guantes. La información cayó como un balde de agua fría y generó la indignación de los asegurados. Pese al costo mínimo del insumo, hay asegurados que no pueden comprar los guantes, debido al impacto económico de la pandemia.

Al stock cero de los guantes de procedimientos, se suman la eritropoyetina, hierro, vitamina C y otros, según la denuncia de los asegurados.

“¿Cómo si uno no tiene esa posibilidad de comprar una caja de guantes? Algunos no tienen ni para su pasaje, por eso no vienen a dializarse”, dijo de manera anónima una asegurada. “Llegamos a lo peor”, expresó al lamentar la situación.

PROCESO

El gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Gerardo Doria, confirmó la escasez del insumo médico.

“Efectivamente falta el guante de procedimiento. La empresa adjudicada no está entregando y está en proceso la rescisión del contrato”. Añadió que prevén paliar la situación con adquisiciones a través de la Tienda Virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).