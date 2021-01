IPS renueva contratos a 51 médicos, pero sigue en pie amenaza de huelga

Salir de una para entrar en otra. El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció ayer que finalmente fueron renovados los contratos de 51 médicos, cuyos vínculos finalizaron el 31 de diciembre. Sin embargo, en el horizonte los residentes anuncian una huelga indefinida si no se restituyen sus años de antigüedad, punto no solucionado.

La decisión del ente fue dada a conocer en un comunicado luego de un informe de la Gerencia de Salud. El Consejo de Administración encomendó a la Dirección de Gestión de Talento Humano del IPS, levantar el bloqueo de marcación de 51 médicos. También instruyó la prosecución de las gestiones administrativas para el proceso de firmas de los contratos. RESIDENTES Los profesionales de la salud que realizan su formación en la previsional, mencionaron que la entidad decidió dejar de lado los años que vienen realizando su labor en el ente. Esto les impide concursar para los nombramientos. Giulio Ingolotti, médico residente del área de Neumología, anunció que para el viernes llevarán adelante la huelga en protesta por la medida del ente. La mayoría de los 300 residentes de IPS prestan servicios en la sede central. La disposición podría ser por tiempo indefinido. Según dijo, existe la sospecha de que la no renovación de los contratos es una solapada represalia al reclamo hecho ante la decisión del Consejo de borrar de un plumazo el tiempo que vienen trabajando en el ente. Vicente Ruiz, gerente de Salud del IPS, admitió que la movilización realizada por médicos y residentes el pasado 7 de diciembre contra la resolución emitida por el Consejo, derivó “de alguna forma” en la descontratación masiva. Según Ingolotti, las evaluaciones para la renovación de los contratos ya estaban en la mesa de los consejeros a principio de diciembre. “La lista de descontratados coincide con los nombres que firmaron una nota para que reconsideren ese punto de la antigüedad”, señaló. Dicha nota había sido enviada en la segunda semana de diciembre. Enfatizó que la única manera de desactivar la huelga es que las autoridades computen los años que los residentes vienen trabajando. Para acceder a un nombramiento, un médico en esta situación debe contar con cuatro años de antigüedad, detalló. NEGOCIACIONES Los residentes aguardan conversaciones para destrabar este nuevo conflicto. Señalan que su intención no es llegar a la huelga ni tampoco afectar la atención a pacientes. Se conformó una mesa de negociaciones, dijo Ingolotti. Sin embargo, dicha mesa tiene como fin conversar sobre las condiciones de un nuevo llamado en marzo para la desprecarización y los nombramientos. “Pero nosotros nos sentimos desprotegidos. Creemos que no hay ninguna garantía de que nuestra antigüedad nos sea devuelta”, enfatizó.





Señalan que cumplen con todas las leyes como cualquier funcionario

Uno de los argumentos que había señalado la previsional sobre los residentes, es que ellos están bajo un contrato-beca y no de prestación de servicios.

Giulio Ingolotti, médico residente del área de Neumología, señala que la relación laboral entre los profesionales de la salud que están en formación en IPS y el ente se puede demostrar fehacientemente.

“Nosotros no somos simples becarios, simples aprendices dentro de la previsional. Nuestro tipo de vínculo puede comprobarse fehacientemente. Nosotros cumplimos funciones y estamos supeditados a todas las normas y leyes que son para el resto del funcionariado”, especificó.

Los afectados por la falta de renovación de contrato hasta el 31, de los cuales 51 ya fueron renovados sus vínculos, son ex residentes del 2020, 2019 e incluso 2018, detalló.

Según algunas informaciones, ciertos servicios pudieron verse afectados por el conflicto que se dio en los primeros cuatro días del nuevo año.

El 31 de diciembre, en horas de la tarde noche, los jefes de distintas áreas recibieron una lista con los nombres de los médicos cuyos contratos vencieron en dicha fecha y que serían evaluados.