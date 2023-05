IPS, con excesivas vueltas hasta para no dar insumos médicos 

El asegurado Acosta requiere este documento para solicitar la donación del insumo denominado botón gástrico, que tiene un elevado costo. “El IPS te pone mil vericuetos para darte hasta lo que tienen. Es decir, la receta de sin existencia, que es un trámite clave para cuando uno está gestionando un medicamento o insumos que la previsional no cuenta, es necesario para que uno pueda gestionar un donativo afuera”.

Su hijo requiere un nuevo botón gástrico, que permite la nutrición enteral. En el 2021, cuando le aplicaron el dispositivo, en ese entonces, tampoco el seguro social tenía en stock. La familia consiguió el insumo de una fundación. En aquel entonces, el trámite no requería de tanta burocracia, recordó.

Actualmente, la barrera es la nueva disposición que se llama Anexo 1, que se aplica desde abril. “Tiene cinco puntos que hay que rellenar en un formulario realmente que pone, digamos, donde uno tiene que explicar qué producto es, etc., para formalizar. La cuestión es que nadie conoce, ni siquiera los médicos”.

Anteriormente, el asegurado gestionó la receta sin membrete, pero con el sello “sin existencia”. Ahora la burocracia le cobró con días de viacrucis en las oficinas de IPS.

El asegurado se enteró recientemente de la nueva disposición y recorrió esta semana los pasillos del Hospital Central y se encontró con médicos y funcionarios que no conocían la nueva resolución e inclusive desconocían los datos y códigos del insumo médico.

Tras insistencias, logró obtener la firma correspondiente de la receta manual. Ahora, queda el trámite en las fundaciones porque el IPS no tiene el insumo.

“Mi queja no es con la cuestión de los médicos o el tratamiento médico, que es genial ahí, al menos de lo que me tocó, pero sí con la parte de la escasez o carencia del IPS y después las trabas que te ponen para poder gestionar afuera lo que ellos no tienen”.

Añadió también que “lo que implementan es la lógica de lo irracional, es absurdo. Absurdo desde todo punto de vista porque corre por cuerdas totalmente o absolutamente separadas de lo que es la necesidad del paciente, ¿verdad? Que en caso de salud siempre se necesita con extrema urgencia o necesidad”.

Desde Prensa del IPS confirmaron que se dispone de recetas especiales de lo que está sin existencia o no forma parte del vademécum.