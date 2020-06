IPS: Arquitecto renuncia y acusa a Gubetich por vicios en licitaciones

La destitución de Verónica Blanco de la Oficina de Coordinación de Infraestructura, que es un cargo de confianza, motivó a Masi a dejar el puesto. “El presidente de la institución decidió destituirle a la persona de mi confianza, sin haberme comunicado, sin llamarme a consultar y sin decirme por qué. No voy a permitir este tipo de manoseos. No me llamó por que él es una persona que vende espejitos. Eso hay que entender. Entonces él no se animó a destituirme a mí y buscó el lado para que yo renuncie”.

Un abogado será designado en el cargo de la ingeniera Verónica Blanco. “Otro más que viene de afuera. El 99% de los que cambió en IPS vinieron de Conatel. Todos vienen de afuera. Echan economistas, abogados”.

El arquitecto Masi caracterizado por su carácter fuerte, en declaraciones en Radio Monumental 1080 AM, dijo que la administración de Andrés Gubetich es “mala” y pidió su destitución del Consejo de Administración porque “no está capacitado para el cargo”.

Las discrepancias se acentuaron tras una reunión, hace semanas atrás, en la que el titular de IPS acusó a Masi de pasar información a la prensa, lo cual negó. El ex titular de Infraestructura se defendió de las acusaciones de algunos gremios sobre supuestas facturaciones en obras.

EN LA MIRA. El software, llamado a licitación de la planta de tratamiento, son los temas que se denunciaron por la cual investigan al titular del IPS, señaló Masi. “Tiene muchas denuncias y es de público conocimiento”.

El arquitecto Masi denunció que hay un llamado a licitación para la readecuación de las plantas de oxígeno que presenta “vicios” y que no se puede readecuar una planta de oxígeno, que no existe, señaló. El llamado se hizo por el Departamento de Mantenimiento, no Infraestructura, dijo.

“Me puse a investigar. En el llamado a licitación de la planta de oxígeno, el llamado tiene vicios, no se hizo por infraestructura, se hizo por la dirección de Mantenimiento. Él pone readecuación de la planta de oxígeno. Acá no existe eso, en los lugares que llamaron a readecuación no existe planta de tratamiento”.

El renunciante Masi, a la vez, indicó que bajo su administración se construyeron 250 metros cúbicos de una planta de oxígeno por un valor de G. 39.000 millones. En cambio, en diciembre pasado se hizo un llamado a licitación para la construcción de una planta de 150 metros cúbicos, pero a un valor de G. 86.000 millones. El tamaño de la obra es menor, pero el precio es mayor. “Cuidado con eso”, dijo. Masi instó a que se investigue esta licitación.

El arquitecto Masi ocupó el cargo casi cinco años en la Dirección de Infraestructura. Asumió el puesto durante la administración de Benigno López.

El titular del IPS, Andrés Gubetich, no respondió a los reiterados llamados telefónicos de ÚH ni a los mensajes.