IPS analiza hoy parar el pago de aportes

El empresariado plantea postergar el pago de los compromisos mensuales, como servicios básicos (ANDE, Essap, teléfono) e IPS, para que las empresas puedan cuidar sus cajas y garantizar el desembolso de salarios.

Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Seguro Social, confirmó que hay una solicitud oficial del empresariado a Hacienda para poder suspender el pago al IPS, y que esta inquietud fue remitida a la previsional para su respectivo análisis.

Mencionó que el no pago del IPS es prácticamente un hecho, pidan o no las empresas, ya que las mismas no podrán abonar por el seguro social debido a la falta de ingresos.

Explicó que el punto que tratará en la fecha el Consejo será la manera de cómo poder financiar la continuación del servicio de salud, sin que este sea perjudicado por la suspensión del pago del seguro social.

Halley agregó que las opciones para poder financiar el servicio de salud podrían ser; ayuda monetaria por parte del Gobierno o financiación con préstamos externos.

El monto mensual que requerirá el IPS para poder financiar el servicio de salud es de G. 326.581 millones, equivalentes a USD 51 millones.