Investigan por proxenetismo a jefe comunal, pero no identifican a víctima

El que le pasó los datos de la menor fue el concejal Almada, refiere la denuncia.

CHATS. Presuntamente, los denunciados contactaban a través del WhatsApp y el Instagram con la adolescente y mediante ella a una amiga, también menor de edad. En las capturas de las conversaciones difundidas se ve el contacto presuntamente entre la jovencita y el intendente y, en otra ocasión, con Vera y Aragón.

A través de esos mensajes hacían presuntamente el acuerdo económico, antes del encuentro. Estos contactos habrían ocurrido este año. En un audio difundido se escucha a una joven reclamar la falta de pago por tales “servicios”.

“Luis, podés responderme, porque yo ya salí con Marcelo (intendente), y él me dio 300 nomás y vos no me estás dando respuesta, o comiste todo el resto, porque no era así el trato, eran G. 500.000 y no sé qué pasó de la otra plata”, se escucha decir.

ALLANAN. En horas de la madrugada de este martes, el fiscal Eladio Cohene lideró tres allanamientos en simultáneo, en la vivienda del intendente y de los dos concejales. Allí incautaron sus teléfonos.

El fiscal comentó a los medios que “una persona estaría facilitando el acceso a mantener relaciones sexuales con la menor de edad, a cambio de un monto de dinero”.

Además, dijo que al momento del allanamiento los investigados refirieron que las denuncias son infundadas y de tinte político, pero que se someterán al proceso.

Ya fueron remitidos a Criminalística los teléfonos incautados, para verificar si están esos mensajes. El fiscal confirmó que hasta ahora no tienen identificada a la víctima.

NIEGA. El intendente municipal, por su parte, en contacto con Telefuturo, negó los hechos y alegó “persecución política”.

“Nunca tuve contacto con una menor. Ellos montaron eso. Yo hablé con la mamá de la menor involucrada y (dijo) que fue montado y que fue orientación de otra persona”, dijo. Sostuvo, además, que se va a presentar a la Fiscalía.