Investigan por millonaria evasión a empresaria ligada a Ronaldinho

El caso Ronaldinho no deja de causar desconcierto, y sobre todo, controversia.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en conferencia de prensa, informó ayer que está investigando a un conjunto de diez empresas que habrían evadido al Fisco unos USD 10 millones, mediante un esquema de subvaloración. Hasta ahí, nada raro. Lo llamativo del caso es que este esquema estaría liderado por la compañía Permanent Oriental Holding, de la cual es accionista Dalia López, empresaria que gestionó la llegada a nuestro país del ex futbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho.

Los directores de Fiscalización y Grandes Contribuyentes de la SET, Daniel Farías y Juan Olmedo, respectivamente, remarcaron que la investigación fue iniciada ya en setiembre del año pasado, luego de que las maniobras realizadas por la firma Permanent Oriental Holding y las demás 9 empresas que forman parte del presunto esquema de evasión, hayan llamado la atención de la matriz de riesgo de la entidad estatal.

Explicaron que el modus operandi consistiría, básicamente, en importar mercaderías a precios subvalorados. Estos productos eran luego colocarlos en los comercios a precios mucho más elevados (ver la infografía).

“Hablamos de un movimiento de dinero en contrapartida con importaciones que nos llaman la atención, tenemos sospechas de mercaderías subvaloradas. Por ejemplo, el promedio pagado por kilo era de G. 5.000, por mercaderías muy valiosas”, expresó Farías, al momento de señalar que no descartan la participación de funcionarios de Aduanas.

POBRE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con los funcionarios de la Administración Tributaria, estas empresas sospechadas de evasión operan actualmente en las zonas de frontera y en Asunción.

Recordaron que otras de las cosas contradictorias que encontraron hasta el momento en la investigación es que, si bien la empresa de Dalia López manejaba millonarias sumas de dinero de forma mensual, la infraestructura de la firma es muy precaria y no está preparada para ese movimiento. Su equipamiento, mucho menos, acotaron.

SANCIONES

La Administración Tributaria recalcó que existen dos tipos de sanciones, en caso de comprobarse la evasión: la administrativa y la penal.

La administrativa corresponde a la SET y va desde abonar el impuesto determinado por el Fisco y los intereses, más una multa que puede ir desde el 100% al 300% del monto evadido.

El proceso puede tener una derivación penal en caso de que la SET detecte que este esquema se valió de facturas falsas para tributar menos. En este caso, el expediente es derivado al Ministerio Público y según recordó el director de Fiscalización, en un caso parecido finalizado recientemente, uno de los empresarios implicados fue sometido a prisión preventiva.

SEPRELAD

Carlos Arregui, director de Seprelad, explicó ayer que la Fundación Fraternidad Angelical, de Dalia López, no está registrada en dicha entidad. La ley obliga a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse como sujeto obligado, que deberán informar sobre sus operaciones.

La evasión de impuestos con la nueva ley es un delito precedente al lavado de dinero, la cual implicaría también una investigación por este segundo hecho a la empresaria Dalia López.

Embed

¿En el pasaporte apócrifo y las remeras, la misma fotografía?

Representantes de la Fundación Fraternidad Angelical trataron de deslindar la responsabilidad de su titular, Dalia López, con los documentos de contenido falso que fueron entregados al ex futbolista Ronaldinho y su hermano Roberto; sin embargo, una burda treta los pone en evidencia y compromete como cómplices del delito de producción de documentos de contenido falso, que es la utilización de la misma fotografía del ex futbolista que aparece en los documentos, tanto en el pasaporte como en la cédula de identidad paraguaya, en la remera impresa con su rostro que vistieron las personas llevadas hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi por Dalia López para darle un cálido recibimiento al ex astro mundial del deporte rey.

Si no los compromete penalmente, por lo menos genera suspicacia.