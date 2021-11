Investigan la muerte de un bebé por presuntas secuelas del Covid-19

En la denuncia relatan que a las 12:00 ingresaron al bebé al Servicio de Urgencias del IPS el pasado 24 de noviembre con tos y catarro. Fue atendido por el pediatra de guardia que a las 16:00 le dio de alta con receta médica para medicarlo. En fecha 25 de noviembre, siendo a las 14:00, vuelven a ingresar al niño a Urgencias ya con vómito, diarrea y catarro y alrededor de las 16:00 se produce finalmente su deceso.

Debido a que la denuncia presentada en la comisaría habla de presunta negligencia médica, se dio intervención a la Fiscalía de turno a cargo de la abogada Natalia Montanía, que comisionó al asistente fiscal Ronald Báez junto a la médica forense de la Fiscalía, la doctora Raquel Cáceres.

Según el certificado de defunción N° 42776, firmado por la pediatra, médico de guardia de Urgencias, la doctora Mónica Zaracho, la causa de la muerte es síndrome inflamatorio multisistémico pos-Covid-19. El doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, señaló que desde Salud Pública están investigando el caso de presunta muerte a consecuencia del Covid-19. “El agente causal es probablemente el virus del Covid-19, según los reportes de los análisis laboratoriales obtenidos hasta ahora. Se necesitaría una prueba complementaria ya en un laboratorio oficial del Estado para poder confirmar eso”, refirió.

sospechas de la causa. Mencionó que el paciente venía arrastrando un cuadro bronquial desde hace tres semanas aproximadamente, provocando su deceso. “Era un niño saludable, según las referencias que tengo; era un chico de 5 meses con buena nutrición; es decir, no había un desamparo o algo parecido que podría ser algo determinante en el proceso”. Consultado si el Covid fue la causal de su cuadro de bronconeumonía dijo que se habla de sospecha. “No podemos ser tan categórico en afirmar de que la causa de muerte sea por el agente que normalmente es un elemento importante en el desarrollo de la respuesta inmunitaria”.

Comentó que si comenzó un cuadro respiratorio hace tres semanas y los estudios dicen que la evolución de la enfermedad normalmente va desde 10 a 14 días, “entonces podríamos entender de que se agravó o se predispuso un cuadro respiratorio inicial. De alguna manera adquirió el virus y pudo llegar a ese proceso”. Aclaró que siempre se está hablando de especulaciones porque no tienen la certeza todavía. “Se está analizando la historia clínica, el manejo del paciente, la terapéutica recibida y la evolución lógicamente hasta el desenlace”.

Sobre si hay registros de otros niños que fallecieron en similares circunstancias en el Alto Paraná dijo que no tiene datos. “No te puedo decir porcentaje porque no tengo números exactos, porque las pruebas diagnósticas no se hacen con mucha frecuencia en niños, eso es un déficit que hoy tenemos que tomar con mucha prudencia”.